Media, 'Vance frustrato da trattative Ucraina, ma ottimista'

ROMA, 05 DIC - Il fallimento finora nel mediare un accordo per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina è la sua più grande frustrazione come vicepresidente degli Stati Uniti: lo ha detto JD Vance in una intervista alla Nbc, ripresa dalla Ukrainska Pravda. "La questione Russia-Ucraina è stata una fonte di frustrazione perenne, credo, per l'intera Casa Bianca", ha detto il vice di Donald Trump. "Penso che pensassimo davvero, e avete sentito il presidente dirlo un milione di volte - ha aggiunto - che quella sarebbe stata la guerra più facile da risolvere. E se aveste definito la pace in Medio Oriente più facile da raggiungere rispetto alla pace nell'Europa orientale, vi avrei dato dei pazzi". Vance ha aggiunto però di rimanere ottimista. "Penso, per quel che vale, che abbiamo fatto molti progressi, ma non siamo ancora del tutto al traguardo - ha detto - Penso che ci sia speranza, si spera che nelle prossime settimane ci siano buone notizie su quel fronte".