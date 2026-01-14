Media, Usa ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente
AA
NEW YORK, 14 GEN - Gli Stati Uniti stanno ritirando parte del personale da alcune basi chiave in Medio Oriente a titolo precauzionale a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana con Reuters. Lo spostamento segue la minaccia iraniana di colpire basi americane nella regione in caso di un attacco di Washington.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
