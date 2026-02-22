Media, Usa pronti a nuovi colloqui venerdì se Iran invia proposta in 48h
AA
NEW YORK, 22 FEB - Gli Stati Uniti sono pronti a un nuovo round di colloqui con l'Iran venerdì a Ginevra, se entro le prossime 48 ore riceveranno una proposta iraniana dettagliata per un accordo nucleare. Lo riporta Axios citando alcuni funzionari americani, secondo cui l'attuale spinta diplomatica è probabilmente l'ultima possibilità che il presidente Trump darà all'Iran prima di lanciare una massiccia operazione militare Usa-Israele che potrebbe colpire direttamente la Guida Suprema Ali Khamenei.
