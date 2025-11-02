Media, uno dei corpi è del colonnello israeliano Hamami
epa12374107 Families of Israeli hostages held by Hamas in Gaza and their supporters march toward the Kirya military headquarters during a protest calling on the government to stop the Israeli operation in Gaza and work on a hostage release deal, in Tel Aviv, Israel, 13 September 2025. According to the Israeli army (IDF) spokesperson, around 48 Israeli hostages remain in captivity in the Gaza Strip, including the bodies of at least 30 confirmed dead. EPA/ABIR SULTAN

ROMA, 02 NOV - Secondo quanto riporta al Arabiya, l'emittente satellitare panaraba di proprietà saudita, citando fonti di Hamas, uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, recuperato a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Hamani, comandante della Brigata meridionale della divisione di Gaza, è morto combattendo contro i miliziani di Hamas nel kibbutz Nirim la mattina del 7 ottobre 2023.
