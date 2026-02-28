Media, 'un morto a Tel Aviv per gli attacchi missilistici dell'Iran'

ROMA, 28 FEB - "Una persona è stata dichiarata morta a Tel Aviv a seguito dell'attacco missilistico lanciato dall'Iran. Il raid ha colpito direttamente un edificio nel centro della città". Lo scrive Haaretz, precisando che "almeno 22 persone sono rimaste ferite nell'attacco e sono state ricoverate negli ospedali. Uno di loro è grave, mentre un altro è in condizioni moderate".