Media, 'un miliziano del regime iraniano ucciso negli scontri'

ROMA, 01 GEN - Un combattente Basij delle Guardie Rivoluzionarie in Iran è stato ucciso ieri sera in un attacco dei manifestanti al quartier generale dei Basij ad Hamedan, e 13 tra combattenti Basij e agenti di polizia sono rimasti feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr ripresa dall'emittente israeliana Channel 12 L'uccisione del membro delle forze di sicurezza è stata anche confermata dalla televisione di stato iraniana. "Un membro ventunenne della milizia Basij della città di Kuhdasht è stato ucciso ieri sera dai rivoltosi mentre difendeva l'ordine pubblico", ha riferito l'emittente televisiva, citando il vicegovernatore della provincia di Lorestan (ovest), Saeed Pourali. Si tratta della prima vittima ufficialmente segnalata dall'inizio delle proteste domenica, inizialmente pacifiche a Teheran, prima di estendersi ad altre città e università.

Argomenti
ROMA

