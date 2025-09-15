Media, ufficiali Usa assistono a esercitazioni Mosca-Minsk

ROMA, 15 SET - Ufficiali militari statunitensi hanno assistito alle esercitazioni di guerra congiunte tra Russia e Bielorussia, denominate Zapad-2025, e il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha detto loro che potevano osservare "qualunque cosa fosse di loro interesse". Lo scrive Reuters sul suo sito. La presenza degli americani in un campo di addestramento in Bielorussia è stata presentata come una sorpresa dal ministero della Difesa del Paese che in una nota ha segnalato la presenza dei rappresentanti di 23 paesi, tra cui altri due Stati membri della Nato: Turchia e Ungheria. Il ministero ha diffuso un video che mostra due ufficiali statunitensi in uniforme che ringraziano Khrenin per l'invito e gli stringono la mano. "Vi mostreremo tutto ciò che vi interessa. Tutto ciò che desiderate. Potete andare lì, vedere e parlare con la gente", ha detto il ministro agli americani, che hanno rifiutato di parlare con i giornalisti. La presenza degli ufficiali statunitensi è l'ultimo segnale del rafforzamento dei legami tra Washington e la Bielorussia, uno stretto alleato della Russia che ha permesso a Mosca di utilizzare il suo territorio per inviare decine di migliaia di soldati in Ucraina nel febbraio 2022. John Coale, inviato di Trump, si trovava a Minsk la scorsa settimana per colloqui con il leader bielorusso Alexander Lukashenko, che ha accettato di liberare 52 prigionieri dalle sue carceri tra cui giornalisti e oppositori politici. In cambio gli Stati Uniti hanno concesso alla compagnia aerea nazionale bielorussa Belavia un alleggerimento delle sanzioni, consentendole di fornire assistenza e acquistare componenti per la sua flotta, che include aerei Boeing. Trump intende riaprire l'ambasciata statunitense in Bielorussia nel prossimo futuro, normalizzare i rapporti e rilanciare le relazioni economiche e commerciali, ha affermato Coale.