Media, 'Ue lavora a soluzione ponte se uso asset rinviato'
AA
BRUXELLES, 26 NOV - I Paesi europei stanno lavorando "ad una soluzione ponte di emergenza" per non lasciare l'Ucraina senza fondi in vista del prossimo anno. Lo scrive Politico sul suo sito confermando quanto anticipato, ad inizio novembre, dal commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis. I 27 "stanno lavorando a un piano di emergenza B nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo sul sequestro dei beni congelati della Russia per finanziare lo sforzo bellico di Kiev", scrive ancora Politico citando alcuni funzionari europei.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti