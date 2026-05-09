Media ucraini, 'chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi'

ROMA, 09 MAG - I funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di sicurezza federale i propri orologi da polso, anche quelli meccanici. Questa disposizione è entrata in vigore inaspettatamente già a metà aprile. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, che cita 'Possiamo spiegare', il progetto mediatico online che si occupa di giornalismo investigativo, in opposizione al Cremlino. Due fonti informate sulla situazione hanno confermato le nuove regole. "I telefoni sono vietati già da tempo, ora si sono aggiunti anche gli orologi, sia elettronici che meccanici", ha detto una delle fonti a 'Possiamo spiegare'. Secondo Rbc, "Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato".