Media, ucciso a Gaza il leader della milizia anti-Hamas

ROMA, 04 DIC - Secondo fonti della difesa israeliane, citate dal Times of Israel, il leader della milizia anti-Hamas Yasser Abu Shabab è stato ucciso in quello che è stato descritto come uno "scontro interno" nella Striscia di Gaza meridionale. Abu Shabab è stato trasportato in un ospedale in Israele, dove è morto per le ferite riportate, riferiscono le fonti.