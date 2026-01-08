Giornale di Brescia
Media, 'Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia'

NEW YORK, 08 GEN - Gli Stati Uniti hanno discusso la possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti della Groenlandia per convincerli a separarsi dalla Danimarca e unirsi potenzialmente agli Stati Uniti. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando quattro fonti. Anche se l'importo e le modalità di pagamento non sono ancora chiare, alcuni funzionari dell'amministrazione hanno valutato cifre che vanno dai 10.000 ai 100.000 dollari a persona.

