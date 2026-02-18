Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'Trump valuta attacchi all'Iran questo weekend ma non ha deciso'

AA

WASHINGTON, 18 FEB - Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. Lo hanno riferito a Cbs News fonti informate sottolineando che il presidente americano non ha ancora preso una decisione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario