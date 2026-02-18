Media, 'Trump valuta attacchi all'Iran questo weekend ma non ha deciso'

WASHINGTON, 18 FEB - Alti funzionari della sicurezza nazionale americana hanno detto a Donald Trump, in un incontro nella Situation Room, che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. Lo hanno riferito a Cbs News fonti informate sottolineando che il presidente americano non ha ancora preso una decisione.