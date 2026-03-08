Giornale di Brescia
Media, 'Trump si prepara ad annunciare un accordo economico con Cuba'

NEW YORK, 08 MAR - L'amministrazione Trump si prepara ad annunciare un accordo economico con Cuba che potrebbe includere un allentamento delle restrizioni di viaggio agli americani per l'isola. Lo riporta Usa Today citando alcune fonti, secondo le quali le trattative in corso includono il turismo, i porti e l'energia.

NEW YORK

