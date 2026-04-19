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Media, traffico ancora bloccato a Hormuz, nessuna nave in transito

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ROMA, 19 APR - Il sito web di tracciamento navale MarineTraffic sembra indicare che al momento non ci siano navi in transito nello stretto: lo rileva la Bbc, che sottolinea come molte sembrino essere ancorate nel Golfo, in particolare al largo delle coste dell'Oman e degli Emirati. Dopo che due navi battenti bandiera indiana hanno segnalato di essere state attaccate ieri mentre tentavano di attraversare lo stretto, i dati di navigazione hanno mostrato che il traffico attraverso lo stretto si è interrotto nelle prime ore di domenica. Una petroliera di proprietà cinese e una nave gasiera di proprietà indiana, aggiunge Reuters sul suo sito, sono state avvistate in transito verso est nelle prime ore di domenica mattina. Tuttavia, sembrano essere state respinte e nessun'altra nave è entrata o uscita dal Golfo dopo la mezzanotte.

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