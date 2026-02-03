Media, Teheran vuole che i colloqui con Usa si tengano in Oman
AA
ROMA, 03 FEB - L'Iran vuole che i negoziati in programma con gli Stati Uniti si tengano in Oman e non a Istanbul in Turchia: lo riferisce Axios citando due fonti qualificate. In aggiunta, scrive ancora Axios, Teheran chiede che i colloqui siano in formato bilaterale e non con il coinvolgimento di rappresentanze di altri Paesi.
