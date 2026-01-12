Giornale di Brescia
Media, 'Teheran ha usato jammer militari per oscurare internet'

ROMA, 12 GEN - Negli ultimi giorni il regime degli ayatollah "ha oltrepassato una nuova linea rossa nel tentativo di reprimere la protesta civile scoppiata in Iran, fino a oggi considerata quasi impossibile. Secondo una serie di resoconti dall'estero, il regime ha attivato per la prima volta dei jammer militari", dispositivi di guerra elettronica progettati per disturbare o bloccare segnali radio, radar e sistemi di comunicazione attraverso l'emissione di interferenze elettromagnetiche. Lo riporta il media israeliano Ynet ricordando il blocco della rete satellitare Starlink. La connessione di emergenza - sottolinea Ynet - è crollata nel giro di poche ore, con oltre l'80% del traffico interessato.

