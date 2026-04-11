Media tedeschi, sabotaggio a oleodotto Trieste; azienda smentisce

TRIESTE, 11 APR - In merito ai problemi tecnici verificatisi nei giorni scorsi nell'oleodotto transalpino Tal alcuni media tedeschi hanno diffuso la notizia che potesse trattarsi di un atto di sabotaggio. Secondo Business insider e Welt am Sonntag il disservizio sarebbe stato causato da un non meglio precisato attacco a una stazione di pompaggio nella zona di Tolmezzo (Udine). L'ipotesi che si sta rapidamente diffondendo sui media locali del Friuli Venezia Giulia è stata seccamente smentita in una nota dai vertici della Tal che hanno parlato di un normale disservizio. L'oleodotto transalpino rifornisce dal porto di Trieste il greggio destinato all'Austria, alla Baviera (Germania) e alla Repubblica Ceca. Nel 1972 l'oleodotto fu oggetto di un attentato da parte di Settembre nero, ma per alcuni errori dei terroristi causò relativamente pochi danni.