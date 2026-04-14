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Media, studenti in ostaggio dopo la sparatoria in un liceo turco

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ISTANBUL, 14 APR - L'emittente turca Ntv riporta che alcuni studenti sono stati presi in ostaggio dall'attentatore che ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, località in provincia di Sanliurfa, nei pressi del confine con la Siria, nel sud est anatolico. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto studenti, sono rimasti feriti. Secondo il prefetto locale, l'attentatore sarebbe un'ex studente della scuola.

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