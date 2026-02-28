Giornale di Brescia
Media, struttura presidenziale iraniana tra gli obiettivi dell'attacco

TEL AVIV, 28 FEB - Media americani e israeliani riferiscono che quella in corso in Iran è un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media di Israeliane e fonti dell'opposizione iraniana. Le stesse fonti affermano che il leader supremo Ali Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro.

TEL AVIV

