Media, 'scontri tra palestinesi e coloni nel nord della Cisgiordania'

ROMA, 21 DIC - Fonti palestinesi hanno reso noto che oggi i coloni israeliani si sono scontrati con i palestinesi nella Cisgiordania settentrionale, mentre le forze israeliane presenti sul posto hanno aperto il fuoco contro i palestinesi, ferendone diversi. Lo scrive Haaretz. Secondo quanto riferito, i soldati hanno poi arrestato diversi residenti palestinesi della zona di Kafr Qaddum. Un israeliano di 22 anni è rimasto ferito dalle pietre lanciate ed è stato successivamente trasportato in ospedale. La polizia israeliana ha annunciato che sta indagando sull'incidente.