Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'scontri tra palestinesi e coloni nel nord della Cisgiordania'

AA

ROMA, 21 DIC - Fonti palestinesi hanno reso noto che oggi i coloni israeliani si sono scontrati con i palestinesi nella Cisgiordania settentrionale, mentre le forze israeliane presenti sul posto hanno aperto il fuoco contro i palestinesi, ferendone diversi. Lo scrive Haaretz. Secondo quanto riferito, i soldati hanno poi arrestato diversi residenti palestinesi della zona di Kafr Qaddum. Un israeliano di 22 anni è rimasto ferito dalle pietre lanciate ed è stato successivamente trasportato in ospedale. La polizia israeliana ha annunciato che sta indagando sull'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario