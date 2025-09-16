Media, saliti a 78 i morti nella Striscia di Gaza

ROMA, 16 SET - Almeno 78 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani su Gaza dall'alba di oggi, secondo quanto riferisce Al Jazeera. I residenti di Gaza City - aggiunge il media arabo - affermano di essere sottoposti a bombardamenti "pesanti e incessanti". Fonti mediche nella Striscia di Gaza hanno detto alla Wafa che il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 64.964. I feriti sono 165.312 feriti, dal 7 ottobre 2023.