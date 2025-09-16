Media, saliti a 78 i morti nella Striscia di Gaza
epa12382554 Smoke rises after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City, as seen from an undisclosed location on the Israeli side of the border, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed during a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
AA
ROMA, 16 SET - Almeno 78 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani su Gaza dall'alba di oggi, secondo quanto riferisce Al Jazeera. I residenti di Gaza City - aggiunge il media arabo - affermano di essere sottoposti a bombardamenti "pesanti e incessanti". Fonti mediche nella Striscia di Gaza hanno detto alla Wafa che il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 64.964. I feriti sono 165.312 feriti, dal 7 ottobre 2023.
