Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti

ROMA, 01 GEN - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Ieri sera, il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno attaccato un bar e un hotel nell'insediamento di Khorly, sulla costa del Mar Nero. Secondo i primi rapporti, oltre 50 persone sono rimaste ferite e 24 sono state uccise", ha scritto su Telegram. Il governatore ha sottolineato che l'attacco è avvenuto intorno a mezzanotte.