Media, ritrovate vive le quattro ragazze disperse nel reatino

ROMA, 13 MAG - Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. Lo ha confermato - come riporta Rainews24 - il Soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, Guardia di Finanza, oltre al Soccorso alpino.