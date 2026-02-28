Media riportano che Khamenei è morto, a Teheran applausi alle finestre

TEHERAN, 28 FEB - Media indipendenti come Iran International, che è una testata basata a Londra, riportano che Ali Khamenei è stato ucciso durante l'attacco di Stati Uniti e Israele oggi: a Teheran la gente sta applaudendo alle finestre per celebrare l'evento. Dopo che è circolata la notizia della morte di Khamenei, la gente si è riversata nelle strade per celebrare l'evento, con musica ad alto volume e balli. Hanno applaudito dalle finestre delle loro case e gridato: "Questa è l'ultima battaglia, Pahlavi tornerà".