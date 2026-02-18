Media, Pyongyang svela un nuovo enorme lanciarazzi con capacità nucleare

SEUL, 19 FEB - I media statali nordcoreani affermano che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato la presentazione ufficiale di "un enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro il Sud". Durante una cerimonia, Kim ha tenuto un discorso in cui ha elogiato il nuovo sistema di lancio multiplo da 600 mm come unico al mondo e lo ha definito "appropriato per un attacco speciale, ovvero per portare a termine una missione strategica", ha affermato l'agenzia di stampa Kcna utilizzando un eufemismo per indicare l'uso del nucleare.