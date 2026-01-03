Giornale di Brescia
Media, 'Pyongyang ha lanciato un missile balistico'

ROMA, 04 GEN - La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non identificato verso il Mar Cinese Orientale. Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, scrive l'agenzia sudcoreana Yonhap. Lo Stato Maggiore congiunto ha affermato di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 7 novembre.

ROMA

