Media, 'Putin incontra ministri Siria per partnership sulla Difesa'

ROMA, 24 DIC - Il ministro degli Esteri del Governo di Transizione siriano Asaad al-Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a Mosca le modalità per sviluppare un partenariato tecnico-militare bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa siriana Sana, citata dall'agenzia russa Tass che specifica che "l'ufficio stampa del Cremlino non ha ancora riferito di tali contatti". "La cooperazione in materia di difesa con la Russia mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Siria e in tutta la regione del Medio Oriente", si legge nel rapporto. I colloqui si sono concentrati sul "rafforzamento della capacità difensiva dell'esercito siriano attraverso la modernizzazione dell'equipaggiamento militare e l'introduzione di sviluppi moderni, nonché il trasferimento di esperienza tecnico-militare", ha affermato l'agenzia. "Particolare enfasi è stata posta sulla natura strategica della cooperazione nel complesso militare-industriale" aggiunge la Sana. Nel discutere dei recenti eventi regionali e globali, le parti hanno sottolineato "l'importanza del coordinamento politico e diplomatico tra Damasco e Mosca nei forum internazionali", secondo il rapporto. L'incontro ha discusso le prospettive di espansione dei legami commerciali ed economici tra i due Paesi, i progetti per il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture economiche e l'attrazione di investimenti in Siria, ha affermato l'agenzia. "L'espansione del commercio bilaterale e delle partnership con la Russia mira ad avere un impatto positivo sull'economia siriana e a contribuire al miglioramento del tenore di vita della popolazione", si legge nel rapporto.