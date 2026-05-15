Media, Putin il 20 maggio da Xi, pochi giorni dopo la visita di Trump

WASHINGTON, 15 MAG - Il leader russo Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino, qualora andasse in porto, sarà di un solo giorno, come "tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina", in base a fonti anonime, secondo cui "è improbabile che l'evento preveda cerimonie elaborate, come ad esempio una parata".