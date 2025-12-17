Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'pressioni russe sul Belgio per opporsi agli asset'

AA

ROMA, 17 DIC - Leader politici e manager finanziari in Belgio sono stati vittime di una "campagna di intimidazione" orchestrata dall'intelligence di Mosca affinchè il Paese si opponesse all'uso di asset russi congelati in favore di Kiev: lo riporta il Guardian, citando "agenzie di intelligence europee". Tra le persone prese di mira ci sarebbero anche i vertici di Euroclear, fondo presso cui sono depositati molti di questi asset.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario