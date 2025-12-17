Media, 'pressioni russe sul Belgio per opporsi agli asset'

ROMA, 17 DIC - Leader politici e manager finanziari in Belgio sono stati vittime di una "campagna di intimidazione" orchestrata dall'intelligence di Mosca affinchè il Paese si opponesse all'uso di asset russi congelati in favore di Kiev: lo riporta il Guardian, citando "agenzie di intelligence europee". Tra le persone prese di mira ci sarebbero anche i vertici di Euroclear, fondo presso cui sono depositati molti di questi asset.