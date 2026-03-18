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Media, preso di mira nella notte il ministro intelligence dell'Iran a Beirut

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TEL AVIV, 18 MAR - L'Idf ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. Lo riferiscono i media israeliani. Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: "Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente".

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