Media, preso di mira nella notte il ministro intelligence dell'Iran a Beirut

TEL AVIV, 18 MAR - L'Idf ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. Lo riferiscono i media israeliani. Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: "Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente".