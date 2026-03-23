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Media, pilota e co-pilota uccisi nello scontro al LaGuardia

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ROMA, 23 MAR - Due persone sono morte nello scontro tra un aereo della Air Canada con un camion dei pompieri su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York la scorsa notte. Lo scrive Cnn citando un funzionario delle forze dell'ordine. A perdere la vita sono stati il pilota e il co-pilota dell'aereo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L'impatto tra l'aereo e il veicolo dell'autorità portuale sulla 4 pista dello scalo di New York ha anche causato lo stop dell'aeroporto.

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