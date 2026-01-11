Media, 'piani Israele per nuova offensiva a Gaza a marzo'

Giornale di Brescia
ROMA, 11 GEN - L'esercito israeliano "ha elaborato piani per lanciare nuove massicce operazioni militari intensive a Gaza a marzo", con un'offensiva mirata a Gaza City volta a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso la costa dell'enclave, espandendo ulteriormente il controllo sul territorio. Lo scrive il Times of Israel, citando un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Secondo quest'ultimo tuttavia, l'operazione non potrà partire senza il via libera degli Stati Uniti, che stanno ancora cercando di far avanzare il fragile cessate il fuoco raggiunto a ottobre a una seconda fase che includa il disarmo di Hamas.

