Media, 'per 007 Nato Mosca sta sviluppando arma per colpire la rete Starlink'
ROMA, 22 DIC - Due servizi segreti di nazioni della Nato sospettano che la Russia stia sviluppando una nuova arma anti-satellite per colpire la rete Starlink con distruttive nubi di schegge orbitanti, con l'obiettivo di frenare la superiorità spaziale occidentale che ha aiutato l'Ucraina sul campo di battaglia. Secondo quanto scoperto dall'Associated Press, la cosiddetta arma "a effetto zona" cercherebbe di inondare le orbite di Starlink con centinaia di migliaia di proiettili ad alta densità, potenzialmente disattivando più satelliti contemporaneamente ma rischiando anche danni collaterali catastrofici ad altri sistemi orbitanti.
