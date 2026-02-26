Media, Parigi rinuncia a richiesta dimissioni di Albanese all'Onu
PARIGI, 26 FEB - Contrariamente agli annunci fatti nelle scorse settimane in parlamento a Parigi dal ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, la Francia ha rinunciato a chiedere le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, nel corso del consiglio per i diritti umani Onu che si è tenuto ieri a Ginevra. Optando alla fine per un semplice richiamo. Lo scrive Politico.
