Media, 'Otto morti per un drone israeliano a Beirut'

ROMA, 12 MAR - Otto persone sono morte dopo che un drone israeliano ha attaccato un'auto a Beirut, secondo quanto riportato dalla Tass che cita il canale televisivo Al Hadath. L'auto, che secondo quanto riferito apparteneva a un membro di Hezbollah, è stata attaccata sul lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut. L'esplosione ha ucciso i rifugiati che dormivano nelle tende allestite lungo la banchina.