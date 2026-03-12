'Media, 'Otto morti per un drone israeliano a Beirut' (2)

Giornale di Brescia
(ANSA-AFP) - ROMA, 12 MAR - Il Ministero della Salute libanese ha riferito che un attacco israeliano sul lungomare di Beirut ha ucciso almeno sette persone, nelle prime ore di giovedì, poche ore dopo un altro attacco nel cuore della capitale, come riporta Afp. "L'attacco del nemico israeliano a Ramlet al-Baida a Beirut ha provocato un bilancio di sette morti e 21 feriti", ha dichiarato il Ministero in una nota, riferendosi a una spiaggia pubblica dove gli sfollati dormono all'aperto dallo scoppio dell'ultimo conflitto tra Israele e il gruppo armato libanese filo-iraniano Hezbollah. (ANSA-AFP).

