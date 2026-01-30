Giornale di Brescia
Media, 'oltre 200 morti nel crollo di una miniera in Congo'

ROMA, 30 GEN - Più di 200 persone sono morte questa settimana nel crollo della miniera di coltan di Rubaya, nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Lo scrive la Reuters sul suo sito, citando Lubumba Kambere Muyisa, portavoce del governatore della provincia in cui si trova la miniera. Il crollo è avvenuto mercoledì, ma fino a questa sera il bilancio delle vittime era poco chiaro.

