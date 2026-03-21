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Media, 'oltre 100 feriti negli attacchi dell'Iran a Dimona e Arad in Israele'

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ROMA, 21 MAR - Si contano oltre cento feriti negli attacchi iraniani avvenuti in serata contro le città israeliane di Dimona e Arad nel sud del Paese. Lo scrive Haaretz, precisando che le difese aeree non sono riuscite a intercettare i missili, che hanno colpito direttamente le due città in due distinti bombardamenti. Almeno otto persone sono in gravi condizioni, tra cui un bambino di 12 anni e una bambina di 5 anni.

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