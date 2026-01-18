Giornale di Brescia
Media, Netanyahu riunisce il governo dopo tensioni con Usa sul Board of peace

ROMA, 18 GEN - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato i ministri del governo per la riunione settimanale del governo, secondo quanto riferito dal suo ufficio al Times of Israel. Prima Netanyahu ha incontrato i leader dei partiti della coalizione, secondo quanto riportato dagli uffici di uno dei partecipanti. Questa sera poi il primo ministro israeliano terrà una consultazione sulla sicurezza con un gruppo dei suoi più stretti consiglieri. I media ebraici affermano che gli incontri sono una risposta alla formazione del Board of Peace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cui comitato esecutivo dovrebbe includere alti funzionari di Turchia e Qatar, due Paesi fortemente critici nei confronti di Israele. All'ordine del giorno ci dovrebbero essere anche gli sviluppi sulla situazione in Iran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

ROMA

