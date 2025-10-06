Giornale di Brescia
Media, Netanyahu ordinò attacco con droni a Flotilla

Un fermo immagine tratto da un video pubblicato sul profilo Instagram di Global Sumud Flotilla mostra un momento dell'esplosione avvenuta a bordo della nave 'Alma', ormeggiata in acque tunisine. Sul ponte dell'imbarcazione è scoppiato un incendio, che è stato successivamente domato. Non ci sono vittime o feriti. Roma, 10 settembre 2025.
WASHINGTON, 06 OTT - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha approvato direttamente le operazioni militari all'inizio del mese scorso contro due imbarcazioni facenti parte della Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari e sostenitori filo-palestinesi, tra cui l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg: la notizia viene data da Cbs News in esclusiva, citando due funzionari dell'intelligence americana informati. Secondo le fonti, l'8 e il 9 settembre le forze israeliane hanno lanciato droni da un sottomarino e sganciato ordigni incendiari sulle imbarcazioni ormeggiate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, provocando un incendio.

