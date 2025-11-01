Giornale di Brescia
Media, molti feriti per assalto in treno in Gb

epa12490985 British Prime Minister Keir Starmer waits to welcome Vietnam's Communist Party General Secretary To Lam (not pictured) to 10 Downing Street in London, Britain, 29 October 2025. The Vietnamese top party leader is on a three-day official visit to the United Kingdom. EPA/ANDY RAIN
ROMA, 02 NOV - Sono molte le persone accoltellate nell'assalto sul treno in Cambridgeshire. Sky riporta che il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale", ha dichiarato il portavoce. Ancora non sono noti il numero delle persone ferite, quanto sono serie le loro condizioni e se ci sono decessi. Non è nota neanche l'identità delle persone arrestate né i possibili momenti, la situazione è ancora in pieno svolgimento. "Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante", scrive il primo ministro Keir Starmer su X. "I miei pensieri - aggiunge - sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell'area dovrebbe seguire i consigli della polizia".

