Media, 'l'inviato russo Dmitriev è a Miami per negoziati con gli Usa'

MOSCA, 11 MAR - Kirill Dmitriev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, è a Miami, dove sta avendo incontri con "rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump". Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax citando loro fonti. Interfax sottolinea che si tratta di negoziati economici, come quelli che Dmitriev ha avuto con gli inviati americani il mese scorso a Ginevra, in coincidenza con le trattative trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa.