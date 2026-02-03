Media libici, morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais

TRIPOLI, 03 FEB - Diversi media libici hanno annunciato la morte di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar Gheddafi. Il canale televisivo Libya al-Ahrar ha dichiarato che "personalità vicine" a Saif al-Islam Gheddafi hanno annunciato la sua morte "senza rivelarne le circostanze". L'agenzia di stampa ufficiale libica ha citato il suo consigliere, Abdullah Othman, che non ha specificato se si sia trattato di "morte naturale o di assassinio". Saif al-Islam, a lungo considerato il potenziale successore del rais, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.