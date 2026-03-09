Giornale di Brescia
Media Libano, 'truppe israeliane atterrano nell'est, pesanti scontri' (2)

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - Due funzionari di Hezbollah nella regione della Bekaa, dove si trova Nabi Sheet, hanno riferito che un elicottero israeliano è stato abbattuto durante i pesanti combattimenti scoppiati nella notte tra domenica e lunedì nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria, dove le truppe israeliane sono atterrate a bordo di elicotteri, secondo quanto riporta Afp. L'esercito israeliano non ha commentato immediatamente l'incidente. Si tratta del secondo attacco di questo tipo dopo che un'operazione di commando israeliano a Nabi Sheet e nelle aree circostanti, nella notte di venerdì, non è riuscita a trovare i resti di Ron Arad, un aviere disperso dal 1986, uccidendo 41 persone. Nel sud, Hezbollah ha dichiarato lunedì di aver preso di mira i soldati israeliani che entravano nelle città di confine libanesi di Odaisseh e Aitaroun con proiettili di artiglieria. Ha anche affermato di essersi scontrato con i soldati israeliani a Odaisseh. Il ministro della Salute libanese Rakan Nassereddine ha dichiarato che gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 394 persone la scorsa settimana, tra cui 83 bambini e 42 donne. (ANSA-AFP).

