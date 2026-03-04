Media Libano, 'colpiti edificio a Baalbek e hotel a Beirut, numerosi morti'

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 04 MAR - Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna) ha dichiarato che "aerei nemici hanno preso di mira un edificio di quattro piani all'alba" all'interno di un complesso residenziale a Baalbek, un'area sotto il controllo di Hezbollah. L'Nna ha riferito di "numerosi martiri e che sono in corso lavori per salvare le famiglie dalle macerie". L'agenzia di stampa libanese riporta che almeno quattro persone sono state uccise e sei sono rimaste ferite nell'attacco israeliano a Baalbek, scrive Al Jazeera. L'attacco è avvenuto all'alba e l'edificio preso di mira si trovava nel quartiere di Al Matraba: un gran numero di persone sono intrappolate sotto le macerie. Al Jazeera pubblica un video verificato che mostra i soccorritori che iniziano a ispezionare le macerie, dalle quali provengono grida di aiuto. Secondo l'utente di X Fouad Khreiss, che ha pubblicato il video, all'interno dell'edificio ora completamente crollato si trovavano più di 60 persone. "Chiunque abbia un veicolo o un bulldozer per sollevare le macerie dovrebbe dirigersi immediatamente al complesso", l'esortazione dell'uomo. Sempre secondo i media statali libanesi, l'Idf ha colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. La televisione libanese Al Mayadeen riporta che un attacco aereo israeliano su Aramoun e Saadiyat, nella zona del Monte Libano, ha ucciso almeno sei persone. L'emittente ha citato il Ministero della Salute libanese. Lo scrive Al Jazeera. E' stato inoltre affermato che altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco. (ANSA-AFP).