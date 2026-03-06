Giornale di Brescia
Media Libano, 'colpita postazione Unifil, caschi blu ghanesi feriti'

BEIRUT, 06 MAR - Una postazione della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è stata presa di mira oggi nel sud del Paese, ferendo i peacekeeper ghanesi, secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale (Nna). "Diversi membri delle forze ghanesi (dell'Unifil) sono rimasti feriti dopo che la loro postazione nella città di al-Qaouzah è stata presa di mira", hanno riportato i media statali libanesi, senza specificare l'origine dell'attacco.

