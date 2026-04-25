Media, 'l'affluenza alle elezioni locali in Cisgiordania è stata del 53,44%'

ROMA, 25 APR - L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che l'affluenza alle elezioni locali che si sono concluse oggi in Cisgiordania (esclusa Gaza) si è attestata al 53,44% degli aventi diritto al voto. Lo scrive The Times of Israel. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alle precedenti elezioni locali tenutesi nel 2021, quando partecipò il 66,14% degli aventi diritto al voto. Per la prima volta in 20 anni, le elezioni si sono tenute non solo nelle aree della Cisgiordania controllate dall'Autorità Palestinese, ma anche a Gaza, sebbene solo a Deir al-Balah.