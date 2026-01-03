Giornale di Brescia
Media, 'l'aereo con a bordo Maduro è atterrato a Nyc'

WASHINGTON, 03 GEN - L'aereo con a bordo il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato nella notte dalle forze speciali americane a Caracas, è atterrato in una base militare di New York. Ora il leader venezuelano e la moglie saranno sottoposti alle procedure previste per le persone arrestate in base alle accuse federali. Lo riferiscono media americani che mostrano le immagini dell' atterraggio.

