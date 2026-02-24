Media, la polizia nelle università in Iran per reprimere proteste

ROMA, 24 FEB - Polizia in borghese e forze di sicurezza, molte delle quali armate, hanno cercato di invadere le università ancora aperte in Iran nel tentativo di reprimere il quarto giorno di proteste studentesche contro la guida suprema, Ali Khamenei. Lo scrive il Guardian. Sono stati segnalati scontri in corso in alcuni campus, con video che mostrano risse tra la milizia sostenuta dallo stato Basji e gli studenti dell'Università di Scienza e Tecnologia di Teheran. Pick-up armati di mitragliatrici sono stati fotografati parcheggiati fuori dall'Università di Teheran, con manifestazioni anche a Mashhad.