Media, la Maratona della Palestina torna a Gaza per la prima volta dal 7 ottobre

ROMA, 08 MAG - 13.000 persone hanno partecipato a Gaza e in Cisgiordania alla Maratona della Palestina, alla sua prima edizione dopo gli attacchi di Hamas allo Stato ebraico il 7 ottobre 2023. Lo riportano diversi media internazionali, tra cui The Times of Israel. L'evento prevedeva una maratona completa, una mezza maratona e una gara di 10 chilometri a Betlemme, in Cisgiordania, e una gara di 5 chilometri a Gaza. Secondo gli organizzatori, hanno partecipato all'evento 13.000 persone, di cui 2.500 a Gaza, e 1.000 stranieri provenienti da 75 paesi diversi. Un segnale di speranza rispetto al fragile cessate il fuoco in atto nella Striscia.